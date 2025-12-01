Haberler

Navigasyon mağduru tırcının "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savunması gülümsetti

Navigasyon mağduru tırcının 'Konumdaki o kadın beni getirdi' diyerek kendini savunması gülümsetti
Hatay'da navigasyon kullanarak hastaneye gelen tır sürücüsü, yanlış konum nedeniyle yoğun trafik oluşturdu. Sürücü, kendini savunurken 'Konumdaki o kadın beni getirdi' dedi.

Hatay'da navigasyondan yol takibi yapan ve soluğu hastanede alan tır sürücüsünün, bölgede yaşanan trafik sonrası "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savunması gülümsetti.
İskenderun ilçesinde tır sürücüsü, navigasyondan yol takibi yaptığı esnada yanlışlıkla devlet hastanesine geldi. Hastane önünde yapılan parklardan dolayı dönüş almakta güçlük çeken tır sürücüsü metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu. Hastaneye ulaşmaya çalışan ambulanslar ve vatandaşlar uzun süre hareket edemedi. Polis ekipleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba gösterirken, tır sürücüsü aracın bulunduğu yerden çıkarılması için yardım bekledi. Vatandaşlardan tepki toplayan tır sürücüsünü ve yaşanan yoğunluğu vatandaş görüntüledi. Tepkilere neden olan tır sürücüsü ise, "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savundu. Araç trafiği tırın bölgeden ayrılmasıyla son buldu. - HATAY

