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Ankara'da NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 52 şüpheliden 18'inin ifadesi tamamlandı

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Ankara'da NATO Zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüpheliden 18'inin savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüphelilere örgüt üyeliği ve zirveye ilişkin açıklamalar soruldu.

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 18'inin savcılık ifade işlemleri tamamlandı.

Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran sabahı polis ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen 209 şüpheli gözaltına alındı. 24 saatlik avukat görüş kısıtlamasının ardından emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah saatlerinden itibaren Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 18'inin savcılık ifadelerinin tamamlandığı öğrenildi. Savcılıktaki ifadelerde şüphelilere, NATO Zirvesi'ne ilişkin gerçekleştirilen açıklamalar, herhangi bir örgüt üyeliklerinin bulunup bulunmadığı ve çeşitli sol örgütlere yönelik araştırmalar kapsamında hazırlanan TEM Şube raporlarında yer alan faaliyetlere ilişkin sorular yöneltildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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