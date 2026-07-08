NATO Zirvesi kapsamında Erzincan'da 7/24 güvenlik mesaisi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, ülkede gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında il genelinde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve olası risklerin önlenmesi amacıyla uygulama ve denetimlerin artırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili birimler tarafından yürütülen güvenlik tedbirlerinin il merkezi başta olmak üzere kent genelinde 7 gün 24 saat esasına göre titizlik, hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için görev başındaki ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı