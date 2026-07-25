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NATO Karargahında casusluk şüphesiyle 1 kişi tutuklandı

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Belçika’daki NATO askeri karargahında görevli Çin kökenli Kanada vatandaşı bir stajyer, üçüncü ülkelere casusluk yapmaktan tutuklandı.

Belçika'daki NATO askeri karargahında görevli Çin kökenli Kanada vatandaşı bir stajyer, üçüncü ülkelere casusluk yapmaktan tutuklandı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada, Mons şehrinde bulunan ve NATO'nun stratejik karargahı olarak değerlendirilen SHAPE'te görev yapan Çin kökenli Kanada vatandaşı bir stajyerin "üçüncü bir ülke adına casusluk yapmak ve bir suç örgütüne üye olmak" şüphesiyle tutuklandığı bildirildi. Soruşturmanın ulusal güvenlik birimleriyle koordineli şekilde yürütüldüğü aktarıldı. Şüphelinin, Casteau'daki NATO karargahında görev yaparken güvenlik birimlerinin dikkatini çektiği ve Belçika birimlerinin durumdan haberdar edildiği kaydedildi. Açıklamada, "SHAPE güvenlik servisleri şüpheli davranışları tespit ederek durumu Belçika Askeri İstihbarat Servisine (SGRS) bildirdi. Ardından dosya Federal Savcılık tarafından devralındı ve soruşturma Charleroi Federal Adli Polisine verildi" ifadeleri kullanıldı.

Ofisi ve evinde arama yapıldı

Savcılık tarafından verilen bilgilere göre soruşturma kapsamında hem şüphelinin ikamet adresinde hem de NATO'nun SHAPE Karargahı içindeki çalışma alanında arama gerçekleştirildi. Bilgisayar suçları birimi ve teknik inceleme ekipleri operasyonlara destek verdi. Aramaların ardından şüpheli, hakim tarafından tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi. Federal Savcılık, operasyonun SHAPE, SGRS ve federal polis arasında yürütülen çok katmanlı bir güvenlik iş birliğinin sonucu olduğunu vurguladı.

SHAPE, NATO'nun en üst düzey askeri karargahı ve Müttefik Komutanlık Operasyonları'nın merkezi olarak biliniyor. SHAPE, 32 üyeli transatlantik güvenlik ittifakının tüm operasyonlarının planlanması ve yürütülmesinden sorumlu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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