Narkotik köpeği uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Haberler

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Narkotik köpeği uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Narkotik köpeği uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Narkotik köpeği ile yapılan yol kontrollerinde yolcu valizinde gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik köpeği ile yapılan yol kontrollerinde yolcu valizinde gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekipleri tarağından narkotik köpeği kullanılarak yol denetimleri gerçekleştirildi. Kayseri-Malatya karayolu Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü geçişinde durdurulan bir otobüste arama yapıldığı sırada, köpek İ.K isimli yolcunun valizine duyarlılık gösterdi. Valizde yapılan aramada 750 gram kubar esrar ve 200 gram bonzai ele geçildi. Gözaltına alınan İ.K. hakkında adli süreç başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

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