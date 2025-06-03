Narkotik Köpeği ETA, Kayseri'de 670 Gram Uyuşturucu Ele Geçirdi

Narkotik Köpeği ETA, Kayseri'de 670 Gram Uyuşturucu Ele Geçirdi
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Kayseri'de narkotik köpeği ETA ile yapılan operasyonda 670 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan M.M. tutuklandı.

Narkotik köpeği ETA, zehir tacirlerine göz açtırmıyor

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin narkotik köpeği ETA ile yaptığı çalışmalarda 670 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik saklandıkları adreslere narkotik köpeği ETA ile operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 670 gram uyuşturucu madde bulunurken, M.M. yakalandı.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, M.M. de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - 3.Sayfa
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