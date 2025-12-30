Yargıtay, Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına karar verdi

Diyarbakır'da öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Nevzat Bahtiyar'ın eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, verilen cezayı oy birliği ile bozdu. Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını ise onadı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 8 Eylülde dere yatağında bulunmuştu. Olayın ardından Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar 28 Aralık 2024'te açıklanmıştı. Kararda Mahkeme, sanık amca Salim Güran'ın diğer sanıklar anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile iştirak halinde Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görüldüğünü belirtip, Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Yargıtay, Salim, Yüksel ve Enes Güran'ın cezalarını onadı

