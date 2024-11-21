Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

AVUCUNDA SAÇ TELİ VE KIL BULUNMUŞ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 91 bulgu daha detaylı incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gönderilen 91 bulgu arasında Narin'in avucundan çıkan saç teli ve kıl örnekleri 77 nolu bulgu olarak yer aldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu yaptığı incelemede bu saç ve kıl örnekleri için 'Sol avuç içinde bulunan saç ve kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu tespit edildi' ifadeleri yer aldı.

KİME AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

Raporda Narin Güran'ın avucundan çıkan saç teli ve kıl örneklerinin kime ait olduğuna dair bir detay yer almıyor. Herhangi şüpheli birileriyle de karşılaştırma yapılmadığı gözlenen saç teli ve kıl örneklerinin, yer aldığı birçok bulgunun DNA analizine cevap vermediği belirtildi.