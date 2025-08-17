Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
İstanbul Çekmeköy'de bir camideki güvenlik kamerasına yansıyan görüntü kısa sürede infial yarattı. Namaz kılan 2 polisin kafasına 2,5 metre yükseklikten 50 kilogram ağırlıktaki mermer plaka düştü. Yaralanan polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir camide güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, görenleri dehşete düşürdü. Namaz kılmak için camiye giden 2 polis memurunun üzerine, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten 50 kilogram ağırlığında mermer plaka düştü.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Olay anı saniye saniye kameraya yansırken, büyük bir gürültüyle yere düşen mermer, polis memurlarını yaraladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, mermerin düşme nedeni araştırılıyor.