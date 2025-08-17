Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü

Güncelleme:
İstanbul Çekmeköy'de bir camideki güvenlik kamerasına yansıyan görüntü kısa sürede infial yarattı. Namaz kılan 2 polisin kafasına 2,5 metre yükseklikten 50 kilogram ağırlıktaki mermer plaka düştü. Yaralanan polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir camide güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, görenleri dehşete düşürdü. Namaz kılmak için camiye giden 2 polis memurunun üzerine, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten 50 kilogram ağırlığında mermer plaka düştü.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Olay anı saniye saniye kameraya yansırken, büyük bir gürültüyle yere düşen mermer, polis memurlarını yaraladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, mermerin düşme nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

cemaatin felsefesine göre az daha şehit oluyorlardı... tüh tüh olamadılar, şehitlik onları pas geçti...

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme183
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhacer ilhan:

köpkler ulumaya başlamış kemik verin.

yanıt70
yanıt11
Haber YorumlarıOnur Yener:

Analara saygımız sonsuz ama senin ki illede gel kaşı beni diyor...

yanıt39
yanıt7
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

Lütfen .. ayıp veya üzücü şeyler yazmayalım. Etraf savaş alanına dönmesin. Hayatımız güzel ve çiçekli olsun.

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıAdaberen:

günahlarımı vardı ki. Allah'ım affetsin. belki biber gazı jopu falan önlerinden geçmiştir

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme80
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeli:

jopu anana sor belki içinde kalmıştır

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

O RUZ pu cocu gu adaberen

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Acaba!!!... diyorum o polislerin yerinde cemaatten birileri olsaydı yine düşecekmiydi..mermeri çapraz sorguya alınması olayı açıklar...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
