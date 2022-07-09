Nallıhan'ı sel etkisi altına aldı, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nallıhan'ı sel etkisi altına aldı, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Nallıhan'ı sel etkisi altına aldı, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinin tamamını etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle birçok yerde sel yaşandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinin tamamını etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle birçok yerde sel yaşandı. Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi ve ekin tarlaları su altında kaldı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış Nallıhan'da sele neden oldu. Sel nedeniyle Nallıhan'ın birçok mahallesinde dereler taştı, tarlalar su altında kaldı, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi ve yollar yarıldı. Dereden taşan su vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Pek çok yerde tahribata yol açan dolu ve dereleri taşıran sel cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nallıhan Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title