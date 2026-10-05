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Myanmar ordusu Arakan'da sivil kamplarına hava saldırısı düzenledi, 8 ölü 13 yaralı

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Myanmar ordusu, Arakan Eyaleti'nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı iki kampı iki gün üst üste hava saldırılarıyla hedef aldı; saldırılarda 8 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Ponnagyun Gençlik Derneği sözcüsü, kamplarda yalnızca yerinden edilmiş sivillerin bulunduğunu söyledi.

Myanmar ordusunun Arakan Eyaleti'nde yerinden edilmiş kişiler için kurulan iki kampa düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Myanmar ordusu, Arakan Eyaleti'nde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampları iki gün üst üste hava saldırılarıyla hedef aldı. İlk saldırı pazar günü eyaletin Ponnagyun kasabasına düzenlendi. Arakan Ordusu ve Ponnagyun Gençlik Derneği sözcülerine göre saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Her iki grup da bu sabah aynı bölgedeki ikinci bir kampa başka bir hava saldırısı düzenlendiğini duyururken, burada 2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ponnagyun Gençlik Derneği sözcüsü Kyaw Win Tun, saldırıya uğrayan her iki kampın sakinlerine ilişkin, "Oradaki herkes yerinden edilmiş siviller" dedi.

Myanmar'da ordunun 2021'de iktidarı ele geçirmesinin ardından başlayan iç savaşta yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetti, 3,5 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi.

Geçtiğimiz hafta Arakan Eyaleti'nin Kyauktaw kasabasında bir pazar yeri yakınlarına düzenlenen askeri hava saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetmiş, en az 58 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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