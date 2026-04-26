Müzik kutusundan milyonlarca TL'lik uyuşturucu çıktı

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda otomobilde bulunan müzik kutusu içerisinden ve aracın arkasında saklanan çantadan 12 milyon 375 bin TL'lik uyuşturucu madde çıktı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. 24 Nisan tarihinde İskenderun ilçesinde araçta yapılan arama neticesinde; iki parça halinde toplam 2 bin 450 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve bin 250 gram kokain ele geçirildi. Araç sürücüsü N.A.A isimli şahıs TCK 188 uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan değerlendirmelerde operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 12 milyon 375 bin TL olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışması esnasında uyuşturucunun müzik kutusuna saklanmış olması dikkat çekti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı

İşte o saldırgan! Katliama ramak kala böyle yakalandı
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor

Polislere müjdeler art arda geldi! Yılların sorunları çözülüyor
Avcılar'da köpeğe acımasızca işkence eden şahıs kıskıvrak yakalandı

Vicdanları sızlatan görüntüler: Yaptığının hesabını verecek!

Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor

Polislere müjdeler art arda geldi! Yılların sorunları çözülüyor
Apartman girişinde pes dedirten görüntü: Süpürge sapıyla kendini tatmin etti

Bunu da gördük! Süpürge sapıyla kendini tatmin eden sapık

Göztepe galibiyeti hatırladı, Antalyaspor küme düşme hattında kaldı

Yine kazanamadılar! 1. Lig'e düşmeleri hiç sürpriz olmaz