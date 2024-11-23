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Mustafa Alkayış'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması

Mustafa Alkayış'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada öğretmenliğin önemini vurguladı ve fedakar öğretmenlere teşekkür etti.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, öğretmenliğin büyük bir emek ve sabır gerektirdiğini, bu mesleğin temelinde insan yetiştirme anlayışının bulunduğunu ve bu nedenle öğretmenliğin kutsiyetinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Fedakar öğretmenlere çok şey borçlu olduklarını söyleyen AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, "Ülkemizin geleceğinin teminatı olan öğrencilerimizi okul öncesi eğitimden başlayarak lisansüstü eğitimin bitimine kadar geçen süre içerisinde yetiştiren, bilgilendiren, terbiye eden emektar ve vefalı öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Makamı ve mesleği ne olursa olsun her insanın bulunduğu yere öğretmenlerinin sayesinde gelmektedir. İnsanlığın bilim ve teknolojide ulaştığı zirvenin asıl mimarları öğretmenlerdir. Öğretmenlerimizin gerek okutmakta oldukları gerekse mezun ettikleri öğrencileri tarafından hayatlarının her döneminde hürmetle anılan ve kendilerine ihtimam gösterilen mümtaz insanlardır. Türkçe kökenli öğretmen, Farsça kökenli hoca, Arapça kökenli muallim, müderris. Biz bu kavramların hepsini yerine ve zamanına göre kullanmaktayız. Güçlü bir ülke olma ve sağlam bir istikbal hazırlama noktasında en büyük pay ve sorumluluk, elleri öpülesi öğretmenlerimize düşmektedir. Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle vurguladığı Türkiye Yüzyılının inşasında öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir. Öğretmenlerimizin bu görevi alınlarının akıyla tamamlayacaklarına ve ülkemizin kalkınması için en büyük desteği sunacaklarına olan inancımız tamdır. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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