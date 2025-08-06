Muş'ta Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Muş'ta Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
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Muş'un Kültür Mahallesi'nde Suriyeli bir aileye ait evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının, küçük bir çocuğun çakmakla oynaması sonucu çıktığı belirlendi. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Muş'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kültür Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ilk incelemelerde yangının, evde bulunan küçük bir çocuğun çakmakla oynaması sonucu başladığı belirlendi. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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