Haberler

Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah mühimmatı ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve Hasköy ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah mühimmatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Merkez ve Hasköy ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan 7 şüpheliye yönelik 6 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan adli aramalarda 119 gram metamfetamin, 67 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 gram plaka esrar, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 16 adet 9 milimetre tabanca fişeği ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama

Türkiye'nin en büyük rafinerilerinden! Şiddetli patlama meydana geldi
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez

Tartışma yaratan görüntü: Buna izin veren...
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe

Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar