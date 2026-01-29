Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve Hasköy ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah mühimmatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Merkez ve Hasköy ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan 7 şüpheliye yönelik 6 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan adli aramalarda 119 gram metamfetamin, 67 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 gram plaka esrar, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 16 adet 9 milimetre tabanca fişeği ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. - MUŞ