Muş'ta Traktör Takla Attı: 1 Yaralı

Muş'ta Traktör Takla Attı: 1 Yaralı
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Muş'un Malazgirt ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı. Traktör, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpıp devrildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde traktörün takla atması onu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Malazgirt ilçesi ile Bitlis'in Ahlat ilçesini birbirine bağlayan karayolunda meydana geldi. Bir traktör kontrolden çıkarak önce istinat duvarına, ardından da ikinci bir duvara çarparak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralanan traktör sürücüsünü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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