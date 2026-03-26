Muş'ta "dur" ihtarına uymayan sürücüye 215 bin TL ceza

Muş'ta 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 215 bin TL ceza
Güncelleme:
Muş'ta tehlikeli bir şekilde trafik kurallarını ihlal eden sürücüye 215 bin 662 TL ceza kesildi. Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan şahsın ehliyetine 60 gün el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

MUŞ (İHA) – Muş'ta trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 215 bin 662 TL ceza kesildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgede trafik kurallarını hiçe sayarak tehlikeli şekilde seyreden şüpheli şahsın jandarma ekiplerinin dikkatini çektiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Timi ve Trafik Jandarması personellerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, il merkezi istikametine kaçtı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalanan sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; 47/4 maddesinden 200 bin TL, 46/2-C maddesinden 10 bin TL ve 74/A maddesinden 5 bin 662 TL olmak üzere toplam 215 bin 662 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
