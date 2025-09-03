Muş'ta Trafik Kazası: Maddi Hasar Meydana Geldi
Muş kent merkezinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ölen veya yaralanan olmadan maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Muş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçlarda maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa