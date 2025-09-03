Muş'ta Trafik Kazası: Maddi Hasar Meydana Geldi

Muş'ta Trafik Kazası: Maddi Hasar Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş kent merkezinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ölen veya yaralanan olmadan maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milli takım kampına damga vuran görüntü

Milli takım kampına damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Josef de Souza'dan Süper Lig devine mesaj: Çağırırlarsa koşarak gelirim

Süper Lig devine mesaj yolladı: Çağırırlarsa koşarak gelirim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.