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Muş'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Muş'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Muş-Varto Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, şeker pancarı yüklü traktöre çarpan araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Muş- Varto Karayolu'nda bir aracın, şeker pancarı yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada aynı araç içerisinde bulunan Erkan T., Menduh T., Müfit T., Sincar T. ve Ekrem T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Varto

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