Muş'ta tır şarampole yuvarlandı

Muş'ta seyir halindeki tırın virajı alamayarak şarampole yuvarlandığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Muş merkez Taşoluk köyü civarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, virajı alamayarak yoldan çıktı ve şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleei sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlenirken, tırda maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ