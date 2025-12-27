Haberler

Muş'ta tır şarampole yuvarlandı

Güncelleme:
Muş merkez Taşoluk köyü civarında seyir halindeki tırın virajı alamayarak şarampole yuvarlandığı kazada maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı.

Muş'ta seyir halindeki tırın virajı alamayarak şarampole yuvarlandığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Muş merkez Taşoluk köyü civarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, virajı alamayarak yoldan çıktı ve şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleei sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlenirken, tırda maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
