Muş'ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Muş'ta Eski Üstgeçit Kavşağı'na bırakılan şüpheli çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrol edilip fünye ile patlatıldı. Çantanın boş çıkması üzerine cadde trafiğe açıldı.

Muş'ta kavşağa bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

İstasyon Caddesi üzerindeki Eski Üstgeçit Kavşağı'na bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, İstasyon Caddesi'ni tek taraflı trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra fünyeyi çantaya yerleştirdi. Bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatılan çanta boş çıktı. Ekipler tarafından çanta incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, cadde tekrar trafiğe açıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
