Haberler

Muş'ta Silahlı Saldırı: Baba-Oğul Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta bir evin hedef alındığı silahlı saldırı sonrası jandarma ekipleri, baba ve oğul iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde otomatik tüfekler ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Muş'ta bir eve silahla ateş açılması üzerine jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, baba oğul iki şüpheli gözlatına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada otomatik av tüfeği, AK-47 ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, S.B. isimli vatandaş, evine iki el ateş edildiğini bildirerek jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Yaygın Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda saldırının aynı köyde yaşayan N.B. ve oğlu A.B. tarafından gerçekleştirildiği değerlendirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) eşliğinde şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 1 adet seri numarası bulunmayan otomatik av tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 4 adet AK-47 şarjörü ve 31 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi. Evde bulunan N.B. gözaltına alındı. Olay sonrası kaçan A.B.'nin yakalanması için JASAT dedektifleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Komando ekipleri ve Yaygın Karakol timleri ortak operasyon yürüttü. Yapılan titiz çalışmalar sonucu A.B.'nin saklandığı adres tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalandı.

Her iki şüpheli de gözaltına alınarak haklarında tahkikat başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.