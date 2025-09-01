Muş'ta Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Muş'ta Silahlı Saldırı: 2 Ölü
Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda Halit Taşdemir olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Türkmen Özkan hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçe merkezindeki Suat İshakoğlu Caddesi'nde yaşandı. İş yerinde oturan Halit Taşdemir ile eniştesi Türkmen Özkan'a, önünden geçen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce araçtan ateş açıldı. Saldırıda Halit Taşdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Türkmen Özkan ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
