Muş'ta Motosiklet Yangını Vatandaşların Müdahalesiyle Söndürüldü

Muş'ta seyir halindeyken alev alan motosiklet, çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Dört Yol Kavşağı civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki motosiklette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Motosikletten yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, suyla müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, motosiklette maddi hasar meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı olayda yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı