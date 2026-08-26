Muş-Bingöl yolunda araç yangını

Muş-Bingöl karayolu Yaygın beldesi mevkiinde seyir halinde olan bir araçta yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, S.E. yönetimindeki araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevremdekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmezken araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı