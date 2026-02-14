Haberler

Muş'ta emniyet kemeri denetimi

Muş'ta emniyet kemeri denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş İl Jandarma Komutanlığı, şehirlerarası otobüslerin karıştığı kazalarda can kayıplarını azaltmak için Muş-Ağrı devlet yolunda denetim ve bilgilendirme çalışması yaptı. Sürücülere ve yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, şehirlerarası otobüslerin karıştığı kazalardaki can kayıplarını azaltmak amacıyla Muş-Ağrı devlet yolunda denetim ve bilgilendirme çalışması yaptı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Trafik Jandarması ekipleri tarafından şehirlerarası otobüslerin karıştığı trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının azaltılması ve yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda, D 959-02 Muş-Ağrı devlet yolu üzerinde bulunan Kümbet Kavşağı mevkiinde şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı yapan otobüsler durdurularak kontrol edildi. Denetimlerde sürücü ve yolculara yönelik "Şehirlerarası Otobüslerde Trafik Güvenliği ve Emniyet Kemeri Kullanımı" konusunda bilgilendirme yapılırken, emniyet kemeri kullanımının hayati önemi vurgulandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım

"Onlar Türkiye'nin hasımları, dikkatli olalım"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı

Suriye'de YPG'nin kaybettiğini en iyi kanıtlayan gelişme
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı

Suriye'de YPG'nin kaybettiğini en iyi kanıtlayan gelişme
Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi

Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor

Sarsıcı detayları açıkladı: Münasebetsiz ilişkiler, 3 kilo kokain...