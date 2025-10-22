Muş'ta Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: Onlarca Hayvan Telef Oldu

Muş'ta otomobil çarpması sonucu sürüdeki onlarca küçükbaş telef oldu.

Olay, Muş'un Murat Köprüsü civarında meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil yol üzerindeki koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle çok sayıda koyun telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi. İhbarla adrese gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ