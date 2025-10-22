Muş'ta Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: Onlarca Hayvan Telef Oldu
Muş'un Murat Köprüsü civarında bir otomobil, yol üzerindeki koyun sürüsüne çarptı. Olayda çok sayıda koyun telef olurken, otomobilde de maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri olay yerinde önlemler aldı ve inceleme başlattı.
Muş'ta otomobil çarpması sonucu sürüdeki onlarca küçükbaş telef oldu.
Olay, Muş'un Murat Köprüsü civarında meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil yol üzerindeki koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle çok sayıda koyun telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi. İhbarla adrese gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ
