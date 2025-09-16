Muş'ta Okul Servis Araçlarına Güvenlik Denetimi

Muş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Konukbekler Bilim ve Teknik Koleji'nde yapılan uygulamada 22 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde sürücülere sürüş teknikleri, öğrenci indirme ve bindirme kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi ve okul servis araçları yönetmeliğine göre araçlarda bulundurulması gereken araç-gereçler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde taşınabilmesi için denetimlerin eğitim dönemi boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Bilim ve Teknoloji Koleji'nde resim öğretmenliği yapan Damla Nur Yağmurkaya, "Jandarmamız gerekli zamanlarda önlemleri alarak servislerimizi kontrol ediyor. Her zaman yanımızda olan jandarmamızın yapmış olduğu bu denetimler bizler için çok kıymetli. Öğrencilerimizin ve bizlerin güvenliği için gerekli tüm kontrolleri sağlıyorlar" dedi.

Jandarma ekiplerinin düzenli olarak yaptığı kontrollerin kendileri için oldukça önemli olduğunu söyleyen öğrencilerden Nehir Akın, "Bu denetimlerin yapılmasından dolayı çok memnunum. Servis şoförlerinin evraklarını kontrol ederek güvenliğimizi sağlıyorlar. Bu denetimlerin yapılması bizim için çok iyi oluyor" şeklinde konuştu.

Servis şoförü olarak görev yapan Bedri Üçgün, "3 yıldır bu okula öğrenci taşıyorum. Bu uygulama hem bizim için hem de öğrenciler için çok iyi" ifadelerini kullandı.