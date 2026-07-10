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Bulanık'ta trafik kazası: 3 yaralı

Bulanık'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Muş'un Bulanık ilçesinde motosiklete arkadan çarpan otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bulanık ilçesi Bahçelievler Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerindeki DSİ Kavşağı'nda gerçekleşti. Malazgirt istikametine seyir halinde olan Ü.N. yönetimindeki motosiklete, aynı yönde ilerleyen M.U. idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ü.N., yolcu B.M. ve otomobil sürücüsü M.U. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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