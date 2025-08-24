Muş'ta Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
Muş'ta piknik yapan 3 kişi, su debisinin yükselmesi sonucu Murat Nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldı. AFAD ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edildi ve vatandaşlar güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Muş'ta piknik yapmak için Murat Nehri kenarına giden 3 kişi, suyun aniden yükselmesiyle nehir ortasında bulunan adacıkta mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan vatandaşlar güvenli bir şekilde bulundukları yerden kurtarıldı. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa