Muş'ta Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Muş'ta piknik yapan 3 kişi, su debisinin yükselmesi sonucu Murat Nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldı. AFAD ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edildi ve vatandaşlar güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Muş'ta 3 kişi, su debisinin yükselmesiyle Murat Nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldı.

Muş'ta piknik yapmak için Murat Nehri kenarına giden 3 kişi, suyun aniden yükselmesiyle nehir ortasında bulunan adacıkta mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan vatandaşlar güvenli bir şekilde bulundukları yerden kurtarıldı. - MUŞ

