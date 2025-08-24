Muş'ta Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Muş'ta 3 kişi, su debisinin yükselmesiyle Murat Nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldı.

Muş'ta piknik yapmak için Murat Nehri kenarına giden 3 kişi, suyun aniden yükselmesiyle nehir ortasında bulunan adacıkta mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan vatandaşlar güvenli bir şekilde bulundukları yerden kurtarıldı. - MUŞ