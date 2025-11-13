Haberler

Muş'ta Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor

Güncelleme:
Muş Valiliği, 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren kış lastiği uygulamasının başlayacağını duyurarak sürücüleri uyardı. Kış lastiği kullanımı zorunlu hale gelirken, kurallara uymayanlara 5 bin 856 TL ceza uygulanacağı belirtildi.

Muş Valiliği, kış mevsimiyle birlikte güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak olan kış lastiği uygulaması hakkında sürücüleri uyardı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, kış lastiklerinin yalnızca karlı havalarda değil, 7C'nin altındaki tüm hava şartlarında yol tutuşunu artırarak kazaların önüne geçtiği vurgulandı. Ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olurken, kurallara uymayan sürücülere 2025 yılı için 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacak. Uygulamanın 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Valilik, sürücülere, "Kış lastiği bir tercih değil, zorunluluktur. Güvenliğiniz için aracınızı şimdiden hazırlayın" çağrısında bulundu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
