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Muş'ta 11 gündür kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu

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Muş'ta 5 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan 15 yaşındaki Afganistan uyruklu çocuğun cansız bedeni, Mercimekkale sulama göleti kıyısında bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta 5 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan 15 yaşındaki Afganistan uyruklu çocuğun cansız bedeni, Mercimekkale sulama göleti kıyısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mercimekkale sulama göleti kıyısında hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik tespit çalışmalarında, cesedin 5 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Afganistan uyruklu çocuğa ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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