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Muş'ta kaybolan çoban bulundu

Muş'ta kaybolan çoban bulundu
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Muş'ta 2 gündür kendisinden haber alınamayan çoban Mizgin Balıkçı, AFAD, jandarma ve köylülerin katılımıyla yapılan arama çalışmaları sonucu Karameşe köyünde sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muş'ta 2 gündür kendisinden haber alınamayan çoban, ekiplerin çalışmalarının ardından bulundu.

Merkeze bağlı Gündoğan köyünde çobanlık yapan ve 11 Haziran'dan bu yana haber alınamayan 31 yaşındaki Mizgin Balıkçı'nın bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri, jandarma personeli ve köylülerin katılımıyla sürdürülen çalışmalarda çevredeki kırsal alanlar ve olası geçiş güzergahları tarandı. Arama faaliyetlerinin devam ettiği sırada Balıkçı'nın akşam saatlerinde Muş merkeze bağlı Karameşe köyünde olduğu tespit edildi.

Balıkçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme ve değerlendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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