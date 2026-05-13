Muş'ta 260 bin adet boş makaron ele geçirildi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir kargoda yapılan aramada 260 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Muş'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde şüpheli bir kargo tespit edildi.

Ekiplerce durdurularak incelenen kargoda yapılan aramalarda, piyasa değeri yüksek olduğu değerlendirilen 260 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUŞ

