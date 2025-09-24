Haberler

Muş'ta Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, evlerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonun ardından bir soruşturma başlatıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JÖH timi ve bomba arama köpeği unsurlarının katılımıyla K.Ç. ile oğulları S.Ç., S.Ç. ve B.Ç.'ye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hücum yeleği, 3 adet kaleşnikof şarjörü, 2 adet 9 mm tabanca şarjörü, 2 adet 7.65 mm tabanca şarjörü, 236 adet kaleşnikof piyade tüfeğine ait mermi, 30 adet 9 mm tabanca mermisi ve 14 adet 7.65 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

Öte yandan, aynı gün F.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 2 adet muşta ve 1 adet kelebek bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

