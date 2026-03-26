Muş'ta silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6136 ve 2521 sayılı kanunlara muhalefet ile TCK-191 kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Varto ilçesinde 2 şüpheliye yönelik adli arama gerçekleştirildi. Şüphelilere ait araç, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 77 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği fişeği, 3 adet pala, 1 adet bıçak ile 9 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
