Muş'ta silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6136 ve 2521 sayılı kanunlara muhalefet ile TCK-191 kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Varto ilçesinde 2 şüpheliye yönelik adli arama gerçekleştirildi. Şüphelilere ait araç, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 77 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği fişeği, 3 adet pala, 1 adet bıçak ile 9 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı. - MUŞ