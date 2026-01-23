Haberler

Malazgirt'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncelleme:
Malazgirt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda ruhsatsız silah ile mühimmat ele geçirildi.

Malazgirt ilçesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Aktuzla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.N., G.N., N.N. ve T.N. isimli şahısların evlerinde ruhsatsız silah bulunduğuna dair bilgiler elde edildi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Malazgirt Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararına istinaden 22 Ocak'ta şüphelilerin evleri ve müştemilatlarına operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 adet G-1 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 1 adet G3 piyade tüfeği tetik tertibatı, yüzlerce fişek, çok sayıda şarjör, 2 adet hücum yeleği, 1 adet muşta ve 2 adet bıçak ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, şüpheli şahıslar Malazgirt Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
