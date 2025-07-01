Muş'ta İş Kazası: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Muş'ta İş Kazası: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Muş'un Malazgirt ilçesinde harman hasadı sırasında traktörün kuyruk miline kapılan 20 yaşındaki Yunus Bircan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde harman hasadı sırasında iş kazası geçiren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Malazgirt ilçesine bağlı Söğütlü köyünde meydana geldi. Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyünde ikamet eden ve köy muhtarı Türkmen Bircan'ın oğlu Yunus Bircan (20), kardeşleriyle hasat için Söğütlü köyüne gitti. Bu sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu traktörün kuyruk miline (şaft) kapılan Bircan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yunus Bircan'ın cenazesi, otopsi için Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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