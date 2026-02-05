Haberler

Muş'ta hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Hasköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş 3 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası bulunan S.A., emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muş'un Hasköy ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Hasköy İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir yakalama gerçekleştirildi. "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası bulunan ve yakalama emri ile aranan S.A. isimli şahıs, yapılan titiz çalışmalar neticesinde Hasköy ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı

Savaşta dikkat çeken gelişme! Aylar sonra bir ilk yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Kocaelispor cephesinden hakeme sert tepki

Maç sonunda olay tepki
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun 21 yaşındaki halini görenlerin ağzı açık kaldı
Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi

Duygulandıran buluşma! Gözyaşlarını tutamadı