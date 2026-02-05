Muş'ta hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muş'un Hasköy ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Hasköy İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir yakalama gerçekleştirildi. "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası bulunan ve yakalama emri ile aranan S.A. isimli şahıs, yapılan titiz çalışmalar neticesinde Hasköy ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUŞ