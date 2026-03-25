Muş'ta aranan hükümlü yakalandı

MUŞ (İHA) – Muş'ta "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Muş'ta "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 24 Mart 2026 tarihinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan hükümlü, cezasının infazı için Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı