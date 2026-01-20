Haberler

Muş'ta kaçak cep telefonu operasyonu
Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonları kargo ile göndermeye hazırlanan bir şahıs yakalandı ve 12 adet cep telefonu ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, gümrük kaçağı cep telefonu sevkiyatına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Muş'tan diğer illere kargo yoluyla gümrük kaçağı cep telefonu gönderileceği tespit edildi. Muş Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden 19 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda, kargo yoluyla kaçak cep telefonu göndermek üzere olduğu belirlenen şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde ve işletmesinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 100 bin Türk Lirası olan 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ele geçirilen kaçak cep telefonlarına el konulurken, Muş Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı. Şüpheli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MUŞ

