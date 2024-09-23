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Muş'ta Düğün Yolunda Minibüs Takla Attı: 20 Yaralı

Muş'ta Düğün Yolunda Minibüs Takla Attı: 20 Yaralı
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Muş'ta, düğüne gidenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'ta içinde düğüne gidenlerin bulunduğu minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye kaza, Bulanık-Varto karayolunda meydana geldi. Varto ilçesine bağlı Yurttutan köyünden Bulanık ilçesine bağlı Köprüyolu köyüne düğüne giden Mehmet Ali Aktaş yönetimindeki 49 J 4061 plakalı minibüs, Köprüyolu köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından yaralılardan bazıları ambulansla Van'a ve Muş'a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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