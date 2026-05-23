Muş'ta kaybolan Gülsima Yıldız için arama çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Muş'un Cevizlidere köyünde tahta köprüden geçerken çaya düşerek kaybolan Gülsima Yıldız'ı arama çalışmaları dördüncü gününde aralıksız devam ediyor. AFAD, jandarma, UMKE ve dalgıç ekipleri 30 kilometrelik alanda arama yapıyor.

Muş'un Cevizlidere köyünde çaya düşerek kaybolan Gülsima Yıldız'ı arama çalışmaları 4'üncü gününde aralıksız devam ediyor. Muş merkezli yürütülen çalışmalarda ekipler, çay yatağı boyunca Batman ve Diyarbakır sınırına kadar uzanan bölgelerde arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Olay, merkeze bağlı Cevizlidere köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Gülsima Yıldız tahta köprüden geçtiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Yıldız kısa sürede gözden kaybolurken, yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Arama çalışmalarına Muş AFAD, jandarma, UMKE, HAK, Kızılay ekipleri, güvenlik korucuları ve köylüler katılıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, vatandaşlar hariç toplam 135 personel bölgede görev yapıyor. Çalışmaların büyük bölümü Muş müdahale ekipleri tarafından yürütülürken, Van Jandarma Komutanlığına bağlı 5 kişilik dalgıç ekibi ile Diyarbakır AFAD'a bağlı 6 kişilik dalgıç ekibi de arama faaliyetlerine destek veriyor.

Ekiplerin, düşme noktasından başlayarak Batman sınırına kadar uzanan yaklaşık 30 kilometrelik hatta arama gerçekleştirdi. Zorlu arazi şartları nedeniyle bazı bölgelere personelin ulaşamadığı, yüksek ve patikasız alanlarda ise AFAD ekipleri dron desteğiyle havadan tarama çalışması gerçekleştirdi. Dalgıç ekipleri ise yaklaşık 6 kilometrelik alanda su içerisinde arama yaptı.

Yıldız'a ulaşılmak için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
