Muş'ta çalınan 2 büyükbaş hayvan bulundu

Muş'un Hasköy ilçesinde çalınan 2 adet büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hasköy Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat eden Ş.T. isimli şahıs, Yukarıüçdam köyünde bulunan ahırından 2 adet büyükbaş hayvanının çalındığını beyan etti. Olayın ardından jandarma ekiplerince yapılan teknik ve mahalli araştırmalar neticesinde hayvanların M.T. isimli şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde büyükbaş hayvanları çaldığını itiraf ederek, hayvanları ilerleyen günlerde satmak amacıyla Malazgirt ilçesinde ikamet eden bir akrabasının ahırına bıraktığını söyledi.

Malazgirt ilçesi Konakkuran Jandarma Karakol Komutanlığı ile koordineli olarak düzenlenen operasyon sonucu büyükbaş hayvanlar tutuldukları yerde bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gerekli tahkikat başlatıldı. - MUŞ