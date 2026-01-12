Haberler

Muş'ta çatıdan düşen kar kütlesi otomobilde hasara yol açtı

Muş'ta çatıdan düşen kar kütlesi otomobilde hasara yol açtı
Güncelleme:
Muş'un Hasköy ilçesinde bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki bir otomobilde ciddi hasara yol açtı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Muş'un Hasköy ilçesinde bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki bir otomobilde hasara yol açtı.

Olay, öğleden sonra Hasköy ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi aniden kayarak caddede park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Kar kütlesinin düşmesi sonucu otomobilin tavan ve bagaj kısmında çökme meydana gelirken, aracın arka camı da kırıldı. Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma ise yaşanmadı. - MUŞ

