Muş'ta çatıdan düşen kar kütlesi otomobilde hasara yol açtı

Muş'un Hasköy ilçesinde bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki bir otomobilde hasara yol açtı.

Olay, öğleden sonra Hasköy ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi aniden kayarak caddede park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Kar kütlesinin düşmesi sonucu otomobilin tavan ve bagaj kısmında çökme meydana gelirken, aracın arka camı da kırıldı. Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma ise yaşanmadı. - MUŞ