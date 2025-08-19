Muş'ta Bağ Arazi Sıkıntısı: Atış Alanı Çözüm Bekliyor

Muş'ta vatandaşlar, askeri atış alanı yüzünden tarım ve hayvancılık yapamadıklarını belirterek yetkililerden çözüm bekliyor. 1974 yılından beri atış alanı nedeniyle verimli bağların kullanılamadığını vurgulayan çiftçiler, arazilerinin geri verilmesi için yardım talep ediyor.

Muş'ta bağ arazileri askeri atış alanı sınırında kalan vatandaşlar, tarım ve hayvancılık yapamadıkları için çözüm bekliyor.

En verimli bağların bulunduğu alanın yıllardır kullanılamadığını belirten vatandaşlardan Mehmet Salih Çalışal yetkililerden çözüm beklediklerini ifade ederek, "1974 yılından beri atış alanının yapılmasından dolayı Muş'un en verimli bağlarını kullanamamaktayız. Bu nedenle biz tarım ve hayvancılık yapabilmek için atış poligonunun buradan çıkması için yetkililerden yardım istiyoruz. Bizim kendi tapulu arazilerimizi biz ekip biçemiyoruz, kullanamıyoruz. Buranın kaldırılmasını, bizim bağımızın kullanılması için yolumuzun açılmasını istiyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
