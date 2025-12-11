Haberler

Muş'ta annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Muş İl Jandarma Komutanlığı, Bulanık ve Varto'da 140 anne ve anne adayına yönelik uyuşturucuyla mücadele semineri düzenleyerek, madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulanık ve Varto'da toplam 140 anne ve anne adayına uyuşturucuyla mücadele semineri verdi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme seminerleri düzenledi. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile madde bağımlılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde Bulanık Aile Destek Merkezi'ndeki kursiyer ve eğitmenlerden oluşan 67 anne ve anne adayına eğitim verildi.

Aynı kapsamda Varto Aile Destek Merkezi ve Gençlik Merkezi'nde de 73 anne ve anne adayıyla bir araya gelen ekipler, uyuşturucu maddelerin zararları, korunma yöntemleri ve farkındalık çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Seminerlerde ayrıca uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların ihbar ve destek amaçlı kullanabileceği UYUMA uygulaması tanıtılarak detaylı bilgi verildi.

Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadelede toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
