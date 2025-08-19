Muş'ta Ahır Yangını Paniğe Neden Oldu
Muş'un Ağaçlık köyünde çıkan ahır yangınında, vatandaşlar içerideki hayvanları son anda kurtardı. Yangın, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Ağaçlık köyündeki bir ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, içeride bulunan hayvanları son anda dışarı çıkararak kurtardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa