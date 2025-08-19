Muş'ta Ahır Yangını Paniğe Neden Oldu

Muş'un Ağaçlık köyünde çıkan ahır yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ağaçlık köyündeki bir ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, içeride bulunan hayvanları son anda dışarı çıkararak kurtardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.