Muş'ta Ahır Yangını Paniğe Neden Oldu

Muş'ta Ahır Yangını Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Ağaçlık köyünde çıkan ahır yangınında, vatandaşlar içerideki hayvanları son anda kurtardı. Yangın, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Muş'un Ağaçlık köyünde çıkan ahır yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ağaçlık köyündeki bir ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, içeride bulunan hayvanları son anda dışarı çıkararak kurtardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor

İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı: Aracın kaskosu da yok

17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.