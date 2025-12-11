Muş'ta 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü JASAT tarafından yakalandı

Muş'ta hırsızlık suçundan 20 yıl 1 ay 25 gün cezası bulunan hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nin il merkezinde saklandığı belirlendi.

Muş İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan ve 20 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nin adresi ekiplerce takibe alındı. JASAT ile Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda şüpheli saklandığı yerde yakalandı.

Gözaltına alınan A.K., Cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek hakkında gerekli tahkikat başlatıldı. - MUŞ