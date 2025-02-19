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Muş-Kulp Karayolu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı

Muş-Kulp Karayolu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı
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Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş-Kulp karayolunun 23 ile 50'nci kilometreleri arası ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede kar temizleme çalışması başlatırken, yolun yeniden ulaşıma açılması için mücadele ediyor.

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş- Kulp karayolunun 23 ile 50'nci kilometreleri arası ulaşıma kapatıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ekipler bölgede zorlu bir çalışma yürütürken, seyahat güvenliği açısından Muş-Kulp karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolda kar temizleme çalışması başlattı. Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, "Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle seyahat güvenliği açısından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunu kısa sürede yeniden ulaşıma açmak için mücadele ediyoruz" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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